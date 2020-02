Fabio Petroni è stato deferito dalla Procura Federale della Figc per aver rivestito contemporaneamente, per il tramite di società da lui controllate e mediante l’interposizione di Edoardo Comito, il ruolo di socio nella Juve Stabia e nel Trapani dal 21 giugno al 9 luglio scorsi. Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, la decisione del procuratore federale è arrivata dopo la chiusura delle indagini del novembre dello scorso anno, che avevano evidenziato la questione. Insieme a Petroni è stato deferito anche l’ex amministratore delegato del Trapani Maurizio De Simone, anche se per altre motivazioni. L’imprenditore campano non avrebbe fornito la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento. Documenti che andavano predisposti entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote del Trapani in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 6 marzo dello scorso anno. Oltre a loro due è stato deferito Edoardo Comito, amministratore e legale rappresentante della Juve Stabia per non aver comunicato alla Lega competente l’intervenuto mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto con atto del 4 febbraio 2019. Sotto la lente d’ingrandimento anche Antonio Parente, amministratore della società Gap per non avere fornito, all’atto dell’acquisizione di quote della Juve Stabia.