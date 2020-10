Il Genoa ha appena pubblicato un nuovo comunicato sull’esito dei tamponi dei giocatori. Fortunatamente arrivano buone notizie, visto che non ci sono ulteriori contagi. Di seguito la nota:

“Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”.