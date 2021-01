Brutto episodio a Genova, dove 8 ultras del Genoa sono stati condannati a circa 56 anni totali di Daspo per estorsione verso il club rossoblu.

Secondo quanto riporta “Telenord.it”, Si va dai 10 ai 4 anni, per un totale di 56 anni di Daspo: per i soggetti recidivi, già destinatari di precedente D.A.Spo., è stato imposto, altresì, l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia, durante gli incontri di calcio del CFC Genoa 1893, per la durata della misura di prevenzione. In totale sono 7 le persone destinatarie di quest’ulteriore obbligo che sarà soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria