Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: «Avevamo tutti voglia di ricominciare ad allenarci e giocare. Sappiamo che aver fatto grandi partite come le ultime sia importante, adesso ci aspettano 12 finali. Ci mancano ancora punti, dobbiamo continuare.

Affrontiamo le sfide con grande entusiasmo e siamo consapevoli della nostra forza. Il mister non ci fa mai mollare in allenamento, solo così si può arrivare a battere le grandi anche in campionato. Con il caldo si farà più fatica ma non ci sono scuse, farà caldo a noi così come ai nostri avversari».