Attacco frontale da parte del dg della Pergolettese Cesare Fogliazza al sistema calcistico italiano a seguito della decisione di far tornare in campo anche la Serie C secondo i protocolli sanitari imposti dal Governo e controfirmati dalla FIGC:

«Siamo gestiti da mascalzoni che stanno portando il calcio alla rovina – tuona dagli studi di Sportitalia -. Se si deve tornare in campo, allora riprendiamo il campionato. Farlo per giocare solo i playoff serve ad accontentare solo una società e tutti sappiamo chi è».