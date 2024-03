Gds: “Voglia d’estate. Con il caldo Mondello è stracolma”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul caldo a Palermo e Mondello si ripopola.

La temperatura sale e il weekend invita tutti a passare qualche ora a Mondello. Ieri grande folla in spiaggia già di buon mattino.

Da mezzogiorno in poi, con una temperatura di 18-19 gradi, il litorale era stracolmo di persone desiderose della prima tintarella. Sarà così anche oggi, le previsioni dicono che la temperatura a Mondello arriverà a 22 gradi.

Folla anche negli altri luoghi amati dalla gente, principalmente il prato del Foro Italico, ieri pieno di ragazzi e famiglie. Numerosi anche i turisti: in città ce ne sono tanti in arrivo in vista della Pasqua.