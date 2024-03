Gds: “Palermo, Ponte Bailey. C’è una voragine. Chiusura e caos in zona Oreto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos in zona Oreto a Palermo.

Le voragini colpiscono anche il ponte Bailey, da ieri pomeriggio chiuso per rischio crollo. Un vero e proprio cratere nella carreggiata della struttura militare. Uno squarcio attraverso il quale è possibile vedere il fiume e la vegetazione sottostante. Le prime segnalazioni sono giunte intorno alle 14 di ieri, quando alcuni cittadini hanno ripreso le pessime condizioni in cui versava l’unico punto di collegamento diretto tra il quartiere della Guadagna e gli ospedali cittadini.

Ma molti giurano di essere incappati nella pericolosissima voragine già alle prime luci dell’alba: «Erano circa le quattro del mattino, stavo tornando a casa. Con il buio non ho visto molto e con la motocicletta sono finito dentro la buca», ci racconta un ragazzo in sella alla sua due ruote mentre tenta di capire come mai il passaggio sia stato sbarrato.

Sono circa le 16,30. Il ponte è stato chiuso al traffico da un’auto della polizia municipale allertata in tutta fretta. Il continuo passaggio dei mezzi ha ulteriormente aggravato una situazione già critica: l’intera carreggiata è costellata di buche e nei tratti più continui l’asfalto di presenta crepato. «Non resta che attendere l’arrivo della protezione civile», spiegano dal comando della polizia municipale.

Intanto, tutto intorno è il caos: il traffico è andato in tilt per la chiusura improvvisa e qualcuno prova a forzare il blocco, ovviamente, con scarsi risultati. Adesso, si attendono i prossimi passaggi e la decisione sul da farsi da parte dell’amministrazione comunale. Ma in città, purtroppo, si continua a cadere e si rischia la propria incolumità per le buche che si trovano ormai in ogni strada