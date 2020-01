L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida contro l’FC Messina. Tra i moduli provati spunta anche il 4-2-3-1, lo stesso utilizzato dai peloritani. Ieri si sono aggregati i giovanissimi dell’under 17 Cangemi e Florio. Nella seconda parte dell’allenamento, le due formazioni si sono schierate col 4-2-3-1: nella prima Langella è scalato da terzino, mentre nella seconda è toccato ad Accardi e Crivello agire sulle fasce. La lista degli assenti in casa Palermo, infine, si allunga. Pergolizzi perde Ferrante e Lucera. Distorsione alla caviglia destra per il primo e lesione di primo grado al bicipite femorale destro per il secondo. Doda e Ricciardo hanno ricominciato a correre.