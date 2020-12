L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti del decreto-legge Ristori Quater.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato da ieri, 30 novembre, al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.





Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza. E’ prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020.

Per il mese di dicembre è erogata un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.