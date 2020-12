L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Dopo tre giorni di ribassi consecutivi torna a crescere il bilancio dei contagi. A far riflettere è il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore: 49. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi ieri dal ministero della Salute, nell’Isola si contano 1138 nuove infezioni (114 in più rispetto a domenica scorsa) su 8602 test processati (363 in meno) per un rapporto tra positivi ed esami che

passa dall’11,5 al 13,2%,







Questa, secondo i dati ministeriali, la distribuzione dei nuovi

positivi in scala provinciale: 503 a Catania, 288 a Palermo, 98 a Messina, 73 a Ragusa, 72 ad Agrigento, 43 a Caltanissetta, 30 a Siracusa, 24 a Enna e sette a Trapani.