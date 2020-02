L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida contro il Licata. Forfait per Vaccaro, che dovrà fermarsi a causa di un infortunio alla coscia: elongazione dell’ileo-psoas sinistro, questo il referto al termine degli esami eseguiti dal professor Iovane presso il Centro Mantia. Adesso, comincia il dilemma: difesa a 4 o difesa a 3? Accardi potrebbe essere spostato sul fronte sinistro oppure Crivello potrebbe tornare nel suo ruolo originario, uno di loro finirà in panchina. A destra ci sarà spazio per Doda, al centro confermato Peretti. In attacco, lo straordinario stato di forma di Silipo potrebbe relegare Felici in panchina.