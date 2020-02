L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta le prestazioni degli under del Palermo. Silipo e Lucca sono riusciti a sbloccarsi all’esordio in rosanero: il primo nel derby col Marsala, il secondo contro il Biancavilla. Kraja è il primo per gol segnati tra i giovani, ma non più in solitaria. Il centrocampista ha realizzato tre reti, così come Felici. Il 2020 si sta rivelando fortunato per Langella, autore di tre reti messe a segno nel girone di ritorno. Silipo si è portato a quota due. In tutto, sui 60 punti ottenuti dal Palermo, 31 sono arrivati grazie alle reti degli under. Più della metà, con un futuro ancora tutto da scrivere dopo la fine del campionato. Parte di questi ragazzi è infatti giunta in Sicilia in prestito (come i tre «bomber» Felici, Kraja e Langella, oltre a Silipo), mentre tra i cannonieri di proprietà del club di viale del Fante spuntano i nomi di Lucca, Ambro, Doda e Lucera. Rosanero del futuro, ma anche del presente.