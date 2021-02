L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole di Michele Scaringella, centrocampista cresciuto tra le fila nerazzurre, promosso in Serie B con i rosanero nella stagione 2000/01:

«Mi viene quasi da ridere, onestamente, ma sono felice per il Bisceglie e per i suoi tifosi, che possano confrontarsi con una piazza come Palermo. Io ho iniziato la mia carriera a Bisceglie e sono contento che possa misurarsi con un avversario di questo blasone. Avrei potuto perdere tutte le scommesse del mondo, se mi avessero detto che un giorno si sarebbe giocata Palermo-Bisceglie in Serie C. Però, se da un lato per il Palermo può essere una tristezza, dall’altro è sicuramente una felicità per il Bisceglie».