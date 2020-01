L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul protocollo d’intesa tra Palermo, Regione Siciliana e Ufficio scolastico regionale, promosso dal Fondo Europeo, il cui obiettivo è creare un network tra le scuole e il calcio professionistico per contrastare fenomeni di discriminazione ed emarginazione. Il protocollo, inoltre, porta avanti il progetto «Kick Off Giovani», con il quale fino al termine del campionato gli studenti degli istituti aderenti all’iniziativa riceveranno biglietti omaggio per le partite casalinghe dei rosa. Tra la società e la Regione ci saranno nuovi incontri, legati ai progetti per il nuovo centro sportivo. Già a partire da domani: «Abbiamo fatto un sopralluogo nell’area alternativa rispetto all’ex campo rom, parleremo anche di questo». Sagramola si è soffermato anche sulle polemiche riguardanti le discrepanze di orario col Savoia: «Noi vorremmo che si giocasse sempre in contemporanea, anche per azzerare questo vociare. Offese a Pergolizzi? Si possono avere opinioni diverse, ma ci sono modi e modi. C’è questo clima perché abbiamo a che fare con un avversario strutturato come il Savoia. Sarà lotta serrata fino all’ultima giornata». Tornando all’intesa tra Palermo, Regione Sicilia e Ufficio scolastico regionale, l’assessore Roberto Lagalla sottolinea come questo protocollo possa «incentivare il rapporto tra il sistema dell’istruzione ed il mondo agonistico, valorizzando lo sport come strumento dell’azione educativa per alimentare importanti processi di integrazione ed inclusione dei soggetti svantaggiati in età scolastica e a rischio emarginazione». Il rappresentante dell’Ufficio scolastico, Giovanni Caramazza, spiega:«Coinvolgeremo circa seicento studenti invitandoli allo stadio durante le partite ed i giocatori avranno modo di dialogare direttamente con loro raggiungendoli in classe e organizzando iniziative ed appuntamenti settimanali».