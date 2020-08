L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo ricorso del Trapani al CONI. La società non molla e ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei play-out di B in base all’articolo 49 delle Noif. Secondo i professori Enrico e Filippo Lubrano, il campionato di Serie B del 2020/21 dovrà essere, in base alla norma vigente, a 22 squadre.