L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Alivision sarebbe disposta a cedere la società, ma senza fidejussione e onorabilità è inutile iniziare una trattativa. La società di Petroni, con una lettera, ha chiesto al sindaco Tranchida che sta facendo tutto quello che è necessario per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C.

Nel mentre, i giocatori hanno deciso di mettere in mora la società per il mancato pagamento degli stipendi di aprile e giugno. Per Alivision un problema in più, per i tifosi un’altra amarezza.