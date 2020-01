L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. Castori è riuscito in poco tempo a creare il mix giusto fra vecchia guardia e nuovi arrivati, trovando finalmente quei risultati tanto cercati a inizio stagione. Confrontando i numeri di Baldini e Castori a vincere è il secondo. Nelle sedici partite della gestione Baldini i gol subiti sono stati 30 con una media di quasi 1,9 a gara. Da Pescara a Venezia, le prime 5 dell’era Castori, i numeri dicono invece 8 gol subiti, media 1,6. Oggi è attesa la firma del difensore Roberto Pirrello, alcamese ed ex Palermo, che non ha trovato spazio ad Empoli. Si parla poi del giovane attaccante del Monaco Moussa Sylla e del portiere albanese, Elhan Kastrati del Pescara.