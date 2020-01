L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio giovanile under 15 e 17. Tre punti pesantissimi per gli under 17 dell’Accademia Trapani, che sconfiggono l’Adelkam 4-0 e allungano in vetta alla classifica nel Girone A portandosi a +8. Il Monreale si è imposto 2-1 su Il Calcetto, mentre l’Academy Tedesco riesce a pareggiare in rimonta 2-2 con la Tieffe. Nel Girone B brilla la stella del Palermo che ha conquistato la vetta solitaria scavalcando la Terzo Tempo, dopo essersi imposto 5-1 sulla Stella D’Oriente. Il Calcio Sicilia ottiene il secondo pari consecutivo col Cei. UNDER 15 – Nel Girone A, l’Adelkam piega 4-0 la Tieffe e mantiene gli 8 punti di vantaggio sul Calcio Sicilia. Nel Girone B, comanda il Palermo, nonostante il pari a Villabate.