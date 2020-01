L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Domenico Cottone, presidente del Marsala, in risposta ai tifosi del Marsala che hanno innalzato diverse critiche: «Capisco la delusione e la rabbia – afferma il patron azzurro – ma tutto ci si può rimproverare fuorché il fatto che a dicembre non abbiamo cercato di potenziare la squadra in base alle indicazioni ricevute dal nuovo allenatore che è stato accontentato in tutto. Sino ad oggi, a mio avviso, si è andati avanti dimenticando che il Marsala ha rischiato in estate di non iscriversi al campionato e, soprattutto, raffrontando il cammino della squadra con quello della passata stagione quando abbiamo sì centrato l’obiettivo play-off ma sono state fatte spese pressoché folli». E Cottone conclude: «Si tratta di spese delle quali ancor oggi paghiamo le conseguenze e che ci hanno imposto, come sapete, di restringere il budget delle uscite, per non dire che proprio sabato scorso, per evitare una penalizzazione di due punti in classifica, abbiamo dovuto saldare in fretta e furia il debito nei confronti dell’ex tecnico Ignazio Chianetta. Sottolineo che stiamo vivendo un periodo assai difficile e che dobbiamo rimanere uniti se vogliamo salvarci, come è nelle aspettative di tutti, in primis della squadra e dei giocatori».