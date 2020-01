L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte tecniche in vista della sfida contro l’FC Messina. Contro i peloritani dovrà servire la versatilità tattica mostrata nelle ultime sfide. Mezza squadra base è costretta a star fuori. La base su cui Pergolizzi ha plasmato il Palermo è il 4-3-3. Ed è questo, con ogni probabilità, il modulo che i rosa utilizzeranno anche domenica contro l’Fc Messina, perché la contemporanea assenza di Martinelli e Vaccaro non dà a Pergolizzi alternative credibili sulla sinistra a centrocampo. In difesa,invece, sì: toccherà a Crivello, che prima di domenica non aveva mai fatto il terzino nel corso di questa stagione. Il suo ruolo naturale, prima di tornare nella sua città natale e di scendere di categoria. In Serie D il palermitano ha sempre fatto il centrale di difesa con lo schieramento a quattro. Tuttavia, nelle ultime sfide i rosa sono scesi in campo con un 3-4-3 camaleontico, pronto a trasformarsi in un 4-3-3. E’ stato chiesto maggiore sacrificio anche a Felici, al punto da farlo diventare un tornante nel 3-5-2 in fase di non possesso. Due partite e tre moduli, dunque, per riuscire a portare a casa sei punti. Frutto della versatilità e dello spirito di sacrificio di una squadra capace di cambiare in corsa.