L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul “golletto” che permette al Palermo di imporsi di misura sui propri avversari. Quella di domenica è stata infatti l’ottava vittoria per 1-0 in campionato dei rosa, addirittura la sesta in trasferta, dove le statistiche parlano chiaro. Fuori casa, in pratica, la media realizzativa rosanero è di pochissimo superiore ad un gol a partita. La sfida col San Tommaso è stata l’unica in cui il golletto non è bastato. Col Marsala, FC Messina, Nola, Giugliano, Castrovillari e Marina di Ragusa è bastato andare a segno una sola volta per prendere l’intera posta in palio. E’ sulle vittorie di misura che i rosa stanno costruendo il loro cammino verso la Serie C. Agli otto successi per 1-0, vanno sommati la vittoria per 3-2 contro il San Tommaso e i due successi per 2-1, contro Biancavilla e Licata.