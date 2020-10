L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ipotesi di tracciamento proposta dalle Regioni.

Ormai sono diverse le ricerche che indicano con dati alla mano che gli asintomatici sono in grado di trasmettere il virus e l’ipotesi delle Regioni di fare il tampone in primo luogo ai sintomatici preoccupa, per esempio, alcuni dei 100 scienziati che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello ai vertici dello Stato chiedendo misure di contenimento più severe.





Secondo gli esperti, la grande criticità è la capacità delle Regioni di soddisfare la richiesta crescente di tamponi. Per Parisi «le Regioni dovrebbero parlare chiaro e dire che non sono in grado di fare, per esempio, più di 200.000 tamponi al giorno».