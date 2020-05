L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’estate che ci aspetta. Il mondo del turismo si prepara tra mille dubbi e perplessità. Secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio, aumenta la quota di chi, al termine dell’emergenza, rimanderà la vacanza anche potendola fare. Da oggi in Italia riaprono le prime spiagge, quantomeno per consentire agli stabilimenti di avviare i lavori in vista dell’estate (in Sicilia e a Mondello gli operai sono in attività già da giorni), ma sono tante le aree del paese in cui la ripartenza è stata rinviata e le proteste non mancano.