Gds: “Stasera Pisa-Palermo, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” evidenzia l’importanza del prossimo match tra Pisa e Palermo, definendolo una “gara trappola” per i rosanero. L’obiettivo per Palermo è dimenticare la sconfitta subita contro il Brescia. Secondo il giornale, l’allenatore Dionisi potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione, come inserire Pierozzi a sinistra e Saric a centrocampo. Queste scelte tattiche potrebbero essere cruciali per migliorare la performance e ottenere un risultato positivo contro i nerazzurri.

