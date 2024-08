Corriere dello Sport: “Inzaghi sfida il Palermo. Dionisi all’esame Pisa, ospiti ancora incompleti: è saltato anche Wieteska”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo oggi alla presa con l’esame Pisa.

Un processo di crescita da portare avanti di partita in partita, indipendentemente dall’avversario. Questo è l’obiettivo che Pippo Inzaghi si prefigge contro il Palermo, riconoscendo che ci sono ancora molte cose da sistemare e che il percorso sarà inevitabilmente lungo e pieno di difficoltà. Tuttavia, la fiducia nella possibilità di costruire un Pisa competitivo resta solida: «Tra qualche mese questa squadra sarà diversa, ma ogni partita deve rappresentare un passo in avanti. Contro il Frosinone e lo Spezia abbiamo avuto alcune risposte, ma proprio la partita contro lo Spezia ha messo in evidenza alcune lacune».

L’impegno contro il Palermo sarà difficile: «Il Palermo, insieme a Sassuolo e Cremonese, è considerato dagli addetti ai lavori una delle squadre più accreditate per la promozione in Serie A. I rosanero, per la loro struttura societaria e il loro organico, sono già una squadra di livello massimo. Ma giochiamo in casa, e la nostra mentalità deve essere quella di confrontarci con chiunque. Sarebbe motivo d’orgoglio per noi ottenere un risultato contro un avversario di questo calibro. Il calcio si gioca undici contro undici, e abbiamo visto cosa significa giocare sul proprio campo. Mi piacerebbe regalare qualcosa di speciale al nostro pubblico, ma per vincere dovremo fare qualcosa di straordinario. Le pressioni lasciamole a chi le sente. Il Pisa ha cambiato allenatore, giocatori e sistema di gioco. Un singolo risultato non cambierà le mie convinzioni. Sono qui per un progetto a lungo termine e non mi farò condizionare dai risultati».

Inzaghi è ancora in una fase di sperimentazione: «Con tre partite in una settimana ci sarà spazio per tutta la rosa, e dopo la gara di Cittadella valuteremo se è necessario intervenire sul mercato».

Intanto, il Palermo continua la sua ricerca di novità, ma tra queste non ci sarà Mateusz Wieteska. La trattativa per il difensore centrale del Cagliari sembrava praticamente conclusa con l’accordo tra le due società, ma il polacco ha deciso di non scendere in Serie B. Di conseguenza, i rosanero stanno valutando altre opzioni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Dionisi, che per puntare in alto chiede giocatori estremamente motivati. Non dovrebbero esserci sorprese per il tesseramento di Salvatore Sirigu come vice di Desplanches: il portiere potrebbe essere disponibile già dalla partita contro la Cremonese.