Corriere dello Sport: “Dionisi cambia. Le probabili formazioni di Pisa-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Pisa e Palermo.

Su un altro campo che rievoca brutti ricordi, come quello di Brescia, il Palermo è alla ricerca non solo dei primi punti della stagione, ma anche di segnali concreti di crescita e cambiamento. Il 1° aprile scorso, giorno che curiosamente coincide con il compleanno di Alessio Dionisi, il Palermo ha vissuto una giornata nera a Pisa: quattro gol subiti in un secondo tempo da incubo hanno annullato per l’ennesima volta un vantaggio (prima 2-0 e poi 3-2) faticosamente costruito dalla squadra, decretando la fine della corsa di Corini. Questo paragone non dovrebbe servire a rivivere vecchi fantasmi, ma piuttosto a instillare un nuovo spirito, quello che Dionisi sta cercando di infondere per stabilire dei punti fermi nel gruppo.

Il Palermo ha bisogno di mostrare un’immagine diversa rispetto a quella incerta del passato, e Dionisi è convinto di poterlo fare, anche mantenendo una base di squadra simile a quella precedente. Tuttavia, l’allenatore riconosce che sono necessari alcuni aggiustamenti e per questo motivo, stasera, proporrà probabilmente un paio di modifiche testate durante la rifinitura di ieri. A sinistra, come laterale difensivo, potrebbe trovare spazio Pierozzi, un giocatore che conosce bene il gioco di Pippo Inzaghi dai tempi di Reggio Calabria. In mezzo al campo, ci sarà più “gamba” con Saric, mentre Claudio Gomes, più orientato alla geometria, partirà dalla panchina.

Queste rotazioni sono legate anche al fatto che martedì sera ci sarà un altro impegno importante contro la Cremonese. Nel frattempo, tra i convocati si è aggiunto un leader come Segre, il cui ritorno in campo sarà però posticipato ancora di qualche giorno.

Allenatore: F. Inzaghi

A disposizione: 1 Nicolas, 22 Loria, 3 Angori, 7 Mlakan, 8 Hojholt, 10 Vignato, 17 Rus, 30 Arena, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 37 Leris, 45 Lind.

Indisponibili: Esteves. Squalificati: -. Diffidati: -.

Ultime: Ballottaggio Tourè-Leris. In attacco Moreo o Mlakan.

Allenatore: Dionisi

A disposizione: 12 Nespola, 63 Cutrona, 3 Lund, 25 Buttaro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 6 Gomes, 14 Vasic, 26 Verre, 7 Di Mariano, 19 Appuah, 20 Henry. All. Dionisi. Indisponibili: Lucioni, Gomis, Di Bartolo. Squal.: -. Diffidati: -. Ultime: Pierozzi a sinistra e Saric in mezzo per Gomes. Segre convocato ma non pronto.