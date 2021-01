L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui lavori allo stadio di Bagheria.

Dopo dieci anni si muove qualcosa. Ad aggiudicarsi i lavori di progettazione dei lavori è la Rti Studio Faraone srls. L’incarico del comune prevede la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e il coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale.





Il Comune, in questo caso, si è rivolto all’istituto per il Credito sportivo per l’assunzione di un mutuo passivo di 1.710.000 euro.