L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna sulla tragica scomparsa di Antonella Sicomero.

I periti informatici sono riusciti a sbloccare il telefonino della piccola.





Il lavoro continua a caccia della cronologia per chiarire i contorni della vicenda. Non è escluso che nelle settimane o nei mesi scorsi la bambina, navigando su internet, possa essere incappata in questo genere di gare.