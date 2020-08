L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Dieci nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore – scrive il quotidiano -. Non è ancora un dato preoccupante ma è l’incremento maggiore tra le regioni del Sud: peggio hanno fatto solo in cinque (Lombardia +44, Emilia Romagna +42, Veneto +20, Lazio +17 e Toscana +11).

In provincia di Ragusa, altre tre persone sono costrette alla quarantena nel proprio domicilio: si tratta di due residenti a Vittoria, uno rientrato dalla Florida e un altro da Londra, ai quali si aggiunge pure un ragazzo di Ragusa.