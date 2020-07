L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dell’affluenza a Mondello.

Mille persone hanno firmato una petizione per chiedere che siano aumentati i canoni demaniali dati in concessione ai lidi balneari e che a tutti venga concessa la possibilità di godere della spiaggia di Mondello senza «stiparsi a strati nei pochi centimetri lasciati liberi, circostanza particolarmente odiosa in un momento in cui il distanziamento sociale è obbligatorio», scrivono su change.org gli autori del documento diretto tra gli altri al sindaco Orlando e al presidente Musumeci.