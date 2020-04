L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo di 56 migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia. Sono stati controllati e pre-identificati. Indispensabile il trasferimento immediato visto che al centro d’accoglienza di Lampedusa – dove sono disponibili 96 posti – è in corso la quarantena di 116 extracomunitari. Il sindaco delle Pelagie, Martello ha annunciato: «Sono stato contattato dal prefetto di Agrigento, probabilmente la prossima settimana (questa che sta iniziando oggi, ndr.) arriverà una nave che stazionerà tra Lampedusa e Porto Empedocle per mettere in quarantena i migranti che sbarcano nell’isola in modo autonomo.