L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Francesco Baldini, allenatore di Silipo ai tempi dell’Under 17 della Roma: «Lo feci giocare addirittura da prima punta, un po’ da falso nove viste le caratteristiche. In quel ruolo ha segnato una doppietta in finale, mentre in altre occasioni l’ho anche utilizzato da mezzala in un 4-3-3. Sul reparto offensivo può fare tutto, anche il trequartista – continua Baldini -. Ha qualità per giocare in tutti i ruoli. Quello ideale ritengo sia l’esterno nel 4-3-3 o, appunto, il falso nove». Un gol alla “Dybala”? «La piazza – ammette Baldini – ti porta a pensare ad un paragone con Dybala e, con le dovute proporzioni, è un giocatore molto simile a lui per caratteristiche. Il gol che ha segnato domenica scorsa ricorda veramente quel tipo di giocatore, però deve migliorare ancora tanto, soprattutto sul piano del professionismo. È un ragazzo d’oro, sia chiaro, ma per diventare un calciatore di altissimo livello serve una professionalità incredibile e può crescere molto».