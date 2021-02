L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla crisi degli animatori.

Emerge il grido di aiuto dalla categoria, in particolare dall’Uniast (Unione nazionale imprese di animazione spettacolo e turismo).





«Chiediamo che ci vengano date le stesse possibilità dei ristoranti o di altre categorie, di lavorare attuando dei rigidi protocolli. Oggi

non sappiamo se e come apriranno le strutture turistiche che, dovendo tagliare, elimineranno facilmente gli animatori. Siamo legati all’estate per il 70 per cento del nostro fatturato, un altro 50 per cento è legato alle feste e alle cerimonie: non siamo negozi, ma forniamo servizi atipici e trasversali, tra il turismo e lo spettacolo. E abbiamo bisogno di liquidità immediata, a fondo perduto, basata sui fatturati dei due anni

precedenti».