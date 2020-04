L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa sapere che anche in Sicilia sono partiti i primi bonifici del Bonus Inps da 600 euro per i lavoratori autonomi. Nell’isola sono state presentate 357.445 domande in tutto (poco più di 4 milioni su tutto il territorio nazionale) e da ieri sono partiti gli accrediti per le 236.040 istanze già accolte. Il bonus dovrebbe arrivare nei conti di chi ne ha fatto richiesta entro domani.