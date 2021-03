L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nello Musumeci, governatore della Sicilia:

«Dallo Stato devono arrivare sostanziose risorse, noi possiamo mettere solo le briciole. Quello che avevamo da fare l’abbiamo fatto, sui fondi

comunitari ci sono vincoli che a volte non ci permettono di riprogrammare i fondi. Adesso tra noi e quello che ci sarà da fare c’è un processo burocratico, ci saranno dei tempi che purtroppo spesso non sono legittimati da reali esigenze».





«Speriamo che Roma autorizzi tutti i vaccini possibili – ha continuato il Governatore siciliano -. La Repubblica di San Marino ha autorizzato un altro vaccino (Sputnik, ndr) rispetto ai tre attualmente in uso in Italia, se lo fa San Marino perché non deve farlo il nostro

Paese? Auspico maglie più larghe, pur nella garanzia dell’efficacia del vaccino affinché poi le amministrazioni locali possano organizzare il loro piano di immunizzazione e in Sicilia si possano avviare e mettere in opera i nove punti vaccinali che abbiamo pianificato nelle città della nostra regione».