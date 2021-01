L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della zona rossa chiesta da Musumeci in Sicilia.

Nello Musumeci ha chiesto a Roberto Speranza di dichiarare subito la Sicilia zona rossa per almeno due settimane. E se oggi invece dalla cabina di regia romana uscirà l’arancione la Regione «farà da sé», così ha detto il presidente che è pronto ad innalzare al massimo i divieti in alcune città e in una cinquantina di cittadine e piccoli paesi – scrive il quotidiano -.