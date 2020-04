L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla finanziaria siciliana. Contributo mensile fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori del sistema sanitario impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid. Successivamente, sarà attuata riconversione delle imprese ed aziende per produrre dispositivi di protezione o altri prodotti utili per contrastare le emergenze sanitarie. La norma prevede che presso l’IRFIS sia costituito uno specifico fondo da 40 milioni di euro, per sostenere quelle imprese con sede legale in Sicilia che abbiano già avviato o intendano avviare la produzione di mascherine, tute, igienizzanti, tecnologie elettromedicali e quanto possa essere necessario a fronteggiare emergenze come quella del Covid-19. Contributi anche al mondo dello sport: su proposta del governo, la commissione Bilancio ha approvato lo stanziamento di sei milioni di euro per lo sport che si vanno ad aggiungere ai 2 milioni previsti in bilancio. «Di questi fondi – ha spiegato l’assessore Manlio Messina – 3 milioni e mezzo saranno immediatamente disponibili e 4 milioni e mezzo a seguito dell’accordo con lo Stato per un minor concorso della Regione ai fini degli obiettivi di finanza pubblica». I tre milioni e mezzo immediatamente disponibili saranno ripartiti: 2.500.000 per il potenziamento delle attività sportive; 750.000 per i contributi per le società sportive al vertice, società militanti in campionati di serie A e serie B, e 250.000 per interventi in favore delle società sportive iscritte al Cip (comitato italiano paralimpico) per attività agonistiche e non agonistiche. Infine misure anche per il comparto florovivaistico con 20 milioni di euro.