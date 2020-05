L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla bufera attorno alle procedure di cassa integrazione. La Regione ha aperto il portafogli e ha accettato di pagare un extra di 10 euro a pratica ai 100 dipendenti che accetteranno di entrare nella task force creata all’assessorato al Lavoro. Nelle stesse ore i sindacati hanno chiesto per tutti gli altri dipendenti impegnati nello smart working un aumento di stipendio, il rimborso delle spese per l’elettricità e i buoni pasto. E così le misure per superare l’emergenza Coronavirus alla Regione si sono trasformate in una trattativa per gli straordinari che ha scatenato una valanga di commenti indignati sui social e la protesta della Lega e del Movimento 5 Stelle nei confronti del governo.