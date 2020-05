L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di caos per quanto riguarda la cassa integrazione in Sicilia. La regione ha esultato a ora di pranzo, ma l’Inps ha frenato l’entusiasmo segnalando dati diversi. Palazzo d’Orleans ha diffuso un comunicato con cui sostanzialmente ritiene chiusala questione dei ritardi:«Gli uffici regionali del dipartimento Lavoro hanno completato l’istruttoria delle 43.880 istanze presentate dalle aziende siciliane per ottenere la Cassa integrazione in deroga». Nelle stesse ore l’INPS ha diffuso una nota con cifre molto differenti. Per l’Istituto di previdenza le pratiche trasmesse dalla Regione sono 29.004 e quelle autorizzate (cioè traducibili subito in assegni) sono 27.154 che coinvolgono 60.452 persone per una spesa

totale di 102 milioni.