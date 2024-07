Gds: “Si allontana l’ipotesi Martegani. Palermo, trattativa ai dettagli per Appuah”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sulla trattativa con Appuah ai dettagli.

In entrata, il direttore sportivo De Sanctis è pronto a chiudere l’affare Appuah: dopo l’offerta di 2 milioni al Nantes, non sono arrivate controproposte da altre squadre e, una volta sistemati gli ultimi dettagli, l’affare dovrebbe concludersi positivamente. Appuah è un esterno offensivo tecnico e promettente, e nell’amichevole di ieri del Nantes contro il Dunkerque, non è stato convocato, segno che il trasferimento è imminente.

Diversa è la situazione per Martegani. Il Boca Juniors è pronto a versare 2 milioni di dollari per il suo acquisto dal San Lorenzo, che sembra orientato ad accettare. Il Palermo, invece, era fermo a una proposta di prestito con obbligo di riscatto, senza aver mai affondato il colpo. Pertanto, Martegani non dovrebbe vestire la maglia rosanero.