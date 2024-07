Gds: “Palermo, adesso il terzino e ancora un regista. De Sanctis cerca il doppio colpo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e su De Sanctis che punta al doppio colpo.

Intanto continua a non decollare il casting per il terzino sinistro, su cui De Sanctis lavora sotto traccia guardando sia in Italia che all’estero. Anche l’ultima proposta arrivata al Palermo dalla Sampdoria per Barreca, chiuso in quel ruolo da Giordano e Ioannou e offerto a diverse squadre cadette, è stata rispedita al mittente. Questo scenario è identico a quanto avvenuto nelle scorse settimane per Reca dello Spezia e Bradaric della Salernitana, che, come Barreca, hanno un ingaggio alto e preferiscono il ruolo di esterni a tutta fascia anziché di terzini.

Sul fronte dei centrali difensivi, piace sempre Ceccherini del Verona, mentre la Salernitana ha chiesto informazioni per Nedelcearu. A centrocampo, sfumato Mazzitelli, il Palermo andrà a caccia di un nuovo regista, puntando su un profilo di esperienza, chiudendo così le porte a una trattativa con i granata per Legowski.

Infine, Fella è un nuovo giocatore della Cavese, trasferendosi in prestito con obbligo di riscatto. La sua avventura con il Palermo, vista la scadenza del contratto a giugno 2025, di fatto si chiude qui.