L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Scienza, allenatore del Monopoli.

«Avevamo bisogno di un episodio, anche nel primo tempo potevamo far male. A mio avviso c’era anche un rigore clamoroso su Paolucci, ma

è stato considerato al contrario un suo fallo. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza, poi cambiando modulo abbiamo trovato il pallino del gioco. Serviva solo un episodio che avrebbe riaperto la partita, perché alla fine questa è una partita che il Palermo ha vinto in maniera rocambolesca».





«La nostra intenzione era quella di entrare in campo cattivi. Eravamo aggressivi e propositivi, ma il Palermo aveva qualcosa in più negli ultimi 20 metri, si è reso più pericoloso. Nel secondo tempo lo abbiamo messo in

difficoltà e una scintilla avrebbe creato qualcosa. Il terzo gol era da evitare, sono due i gol regalati».