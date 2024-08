Gds: “Saracinesca Desplanches, Ranocchia in ombra. Le pagelle di Cremonese-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro la Cremonese.

Desplanches 7: Presente anche il ct dell’Under 21, Nunziata, e Desplanches non delude. Graziato sull’episodio del gol annullato di Majer, si supera su un tiro a giro di Sernicola. Avvia anche l’azione che porta al gol decisivo e alla fine para un tentativo pericoloso di Barbieri.

Pierozzi 5,5: Alla sua seconda da titolare, questa volta gioca sulla sua corsia naturale. Fa una buona diagonale difensiva cancellando una potenziale palla gol, ma soffre molto quando Sernicola lo punta. Dionisi lo sostituisce per ridurre i danni.

Diakité 6: Entra per limitare Sernicola, che stava creando parecchi problemi. La mossa paga, riuscendo a contenere le offensive avversarie.

Ceccaroni 6,5: Torna in campo dopo più di due mesi. Dionisi lo schiera centrale di destra, non il suo ruolo ideale, ma con attenzione e senza fronzoli riesce a fare una prestazione solida.

Nikolaou 6: Una prestazione altalenante. Parte male sul colpo di testa di Tsadjout che rischia di cambiare la partita, ma poi cresce e non concede più nulla agli avversari.

Lund 5,5: Ha difficoltà a gestire Zanimacchia, che è un avversario molto dinamico. Troppo timido in fase offensiva, riesce a crossare solo due volte senza essere preciso.

Blin 6: In difficoltà nel primo tempo per il movimento degli avversari, si riprende con il passare dei minuti. Importante nell’azione del gol con una spizzata che avvia l’azione decisiva.

Gomes 6: Come Blin, soffre il continuo movimento dei giocatori della Cremonese. Suo il primo tiro del Palermo nella partita, che Fulignati devia in angolo.

Ranocchia 5: Dovrebbe dare qualità alla manovra, ma risulta poco incisivo. Gioca spesso tra le linee ma non riesce a trovare l’intesa con i compagni. Impreciso anche in fase di costruzione. Sostituito giustamente.

Verre 6: Entra per dare maggiore qualità alla squadra. Alla sua terza apparizione con la maglia rosanero, si dimostra più vivace rispetto a chi sostituisce.

Di Mariano 5,5: Prima volta da titolare e da capitano. Si impegna molto in difesa ma non riesce a creare pericoli offensivi significativi. Fornisce un buon assist per Gomes.

Insigne 7: Segna il gol decisivo che regala al Palermo i primi tre punti del campionato. Ci mette solo sette minuti per segnare e regalarsi una serata da protagonista.

Henry 5,5: Schierato come pivot per permettere alla squadra di salire, combatte con i difensori avversari ma risulta troppo isolato e poco efficace. Viene sostituito.

Brunori 6: Non parte titolare ma quando entra in campo, si fa trovare pronto. Partecipa all’azione del gol di Insigne e impegna Fulignati con un tiro dalla distanza.

Di Francesco 6: Prestazione inizialmente anonima, ma il suo sacrificio difensivo e l’assist per il gol di Insigne lo rendono utile alla squadra.

Baniya sv: Appena arrivato, entra nel finale per rafforzare la difesa e contribuisce subito.

Allenatore Dionisi 6,5: Imposta una partita difensiva, comprensibile dopo l’inizio complicato del campionato. Azzecca la scelta di Ceccaroni e i cambi effettuati. Ora serve continuare con prestazioni come quelle viste in Coppa Italia e nel precampionato.

Il Palermo, grazie a una strategia attenta e ai giusti cambi, è riuscito a portare a casa una vittoria importante. Il prossimo obiettivo è continuare su questa strada per affrontare con fiducia le prossime sfide.