Gds: “Il Palermo vince e ritrova il sorriso. Insigne stende la Cremonese”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Cremonese.

Il campionato del Palermo è finalmente iniziato, seppur con un po’ di ritardo, ma la prima vittoria è arrivata nella terza trasferta, quella sulla carta più difficile, contro la Cremonese. Nonostante la Cremonese abbia dominato per larghi tratti, è stata punita per la sua supponenza, e il Palermo ha colto l’opportunità con un gol di Insigne, arrivato poco dopo il suo ingresso in campo. Questo gol potrebbe segnare una svolta per la squadra, soprattutto considerando che la partita allo “Zini” della scorsa stagione aveva segnato l’inizio del declino del sogno Serie A. Ora, invece, questa vittoria potrebbe rappresentare il primo capitolo di una nuova storia positiva.

Per continuare su questa strada, il Palermo dovrà migliorare il suo gioco, poiché è evidente che ieri la partita l’ha fatta principalmente la Cremonese. I rosanero, gravati psicologicamente dalle due sconfitte iniziali del campionato, sembravano più concentrati sulla difesa, quasi volessero accontentarsi di un punto per smuovere la classifica. Dionisi ha iniziato la partita lasciando Brunori in panchina e schierando Henry in avanti, sperando che il gioco di sponda del francese potesse favorire gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Tuttavia, la strategia non ha funzionato come previsto, poiché la Cremonese ha imposto il suo ritmo fin dall’inizio, sfruttando il movimento di Majer e Vandeputte e l’estro di Vazquez.

La Cremonese ha continuato a dominare nel primo tempo, mantenendo la pressione nella metà campo del Palermo. Zanimacchia e Sernicola hanno creato difficoltà ai difensori del Palermo, ma nonostante la superiorità territoriale, la Cremonese non è riuscita a creare occasioni clamorose. Un episodio chiave è stato il gol annullato di Majer per un fallo fischiato su Ceccaroni, che ha impedito ai padroni di casa di portarsi in vantaggio.

Nel secondo tempo, la Cremonese ha aumentato ulteriormente la pressione, mettendo in difficoltà il Palermo con un tiro pericoloso di Sernicola, ma il portiere Desplanches si è fatto trovare pronto. Dionisi ha quindi effettuato dei cambi strategici, inserendo Verre e Diakité per dare maggiore solidità e cercare di riequilibrare la partita. Al 32′, grazie a un’azione ben orchestrata da Desplanches, Blin e Brunori, il Palermo ha trovato il gol della vittoria con Insigne, che ha sfruttato un ottimo assist di Di Francesco.