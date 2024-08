Gds: “Palermo. Si torna a casa, Segre contro il Cosenza dall’inizio?”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Cosenza.

Il Palermo è già focalizzato sulla prossima sfida contro il Cosenza al “Barbera”, dove cercherà di esordire al meglio davanti ai propri tifosi. Nonostante la parziale distrazione dovuta alla finestra di mercato ancora aperta per pochi giorni, la squadra di Dionisi si prepara con determinazione per affrontare il match di domenica.

C’è curiosità riguardo la possibile presenza in campo di Segre fin dal primo minuto. Dionisi potrebbe decidere di schierarlo subito o, in alternativa, aspettare la pausa per consentirgli un ritorno graduale, specialmente in vista della successiva partita a Castellammare di Stabia. Anche Nedelcearu è prossimo al rientro, sebbene possa iniziare dalla panchina. In questo contesto, si guarda con attenzione alla possibilità di vedere il nuovo arrivato Baniya inserito direttamente nell’undici titolare.

I tifosi rosanero avranno la possibilità di acquistare i biglietti per la partita contro i “lupi” del Cosenza fino a cinque minuti prima del calcio d’inizio, garantendo così una buona partecipazione al primo incontro casalingo della stagione.

Palermo-Cosenza: biglietti in vendita. Le info