Gds: “Palermo Allende per l’ultimo slot, ora un under? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e l’obiettivo Allende.

Il Palermo si trova ad affrontare diverse questioni da risolvere negli ultimi giorni di mercato, nonostante l’arrivo già ufficializzato del difensore Baniya e l’imminente acquisto dell’attaccante Allende. Anche se l’organico è stato quasi completato con i nuovi innesti, ci sono due situazioni chiave che devono essere risolte rapidamente.

Lista Over e Problemi di Organico

La prima questione riguarda la lista over. Con gli arrivi di Sirigu e Baniya, il Palermo ha ora occupato tutti i 18 slot riservati ai giocatori nati prima del 31 dicembre 2000, come previsto dalla Lega B. Questo rappresenta un problema per l’inserimento di Allende, classe ’99, che creerebbe un sovrannumero. Una soluzione immediata sarebbe l’esclusione dalla lista di Gomis, che, a causa di un grave infortunio subito a Brescia, sarà fuori per l’intera stagione.

Un’altra soluzione, meno probabile, potrebbe essere quella di utilizzare Sirigu come “bandiera” piuttosto che come over. Tuttavia, questo comporterebbe il rischio di ripristinare i legami tra il Palermo attuale e la vecchia società, il che potrebbe portare a richieste di risarcimento da parte dei creditori ancora in attesa di essere pagati dopo il fallimento della precedente gestione. Il City Football Group, proprietario del club, potrebbe comunque decidere di proseguire su questa strada, ritenendo di non avere nulla da temere riguardo a eventuali tentativi di collegare le due società.

Opzioni di Mercato e Potenziali Sostituzioni

Se ci fossero complicazioni con l’acquisto di Allende, il Palermo ha già preparato un piano B: un sondaggio per Lapadula del Cagliari è stato fatto, e il giocatore potrebbe accettare un ruolo in Serie B con il Palermo, specialmente considerando che le trattative con Pisa e Sassuolo non sono andate a buon fine e che in Serie A potrebbe avere un ruolo marginale.

La situazione di Saric è un altro punto caldo del mercato. Escluso dai convocati per la partita contro la Cremonese, il centrocampista ha attirato l’attenzione di altre squadre. Il Pisa aveva mostrato un interesse iniziale, ma poi ha deciso di riportare Moruțan dall’Ankaragücü. In caso di cessione di Saric, il Palermo avrebbe bisogno di un altro centrocampista, preferibilmente un under per rispettare i limiti della lista, anche se le opzioni di cessione non sono molte.

Situazione Terzino Sinistro e Scelte Tattiche

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, la strategia del club non sembra destinata a cambiare. La linea rimane quella stabilita a inizio agosto: puntare su Lund e su un altro giocatore in grado di giocare a piede invertito. Buttaro ha svolto questo ruolo con discreto successo durante il precampionato, mentre Pierozzi ha avuto difficoltà nel farlo a Pisa. Sarà compito di Dionisi trovare la soluzione tattica ideale, utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Il Palermo si prepara quindi a chiudere il mercato con alcuni nodi ancora da sciogliere, ma con la determinazione di costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio la stagione in corso.