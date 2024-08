Tuttosport: “Che Palermo! Con Insigne prima vittoria”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Cremonese.

Il Palermo si rialza dopo due sconfitte consecutive, conquistando una vittoria importante contro la Cremonese grazie a un gol di Insigne al 32′ del secondo tempo. La partita, tuttavia, è stata dominata dalla Cremonese, che ha mostrato un gioco fluido e creato numerose occasioni, ma è stata penalizzata dalla mancanza di precisione sotto porta. Con questa sconfitta, i lombardi incassano la seconda sconfitta in tre partite di campionato.

Primo Tempo: Dominio della Cremonese

Nel primo tempo, la Cremonese ha praticamente monopolizzato il gioco. Vazquez è apparso particolarmente ispirato, ma la difesa del Palermo ha resistito con tenacia. Il primo tentativo pericoloso arriva al 22′ con un tiro di Zanimacchia, ben parato da Desplanches. Il Palermo risponde con Di Francesco, ma il suo tiro viene deviato in angolo da Antov. La Cremonese continua a premere e al 30′, su sviluppi da calcio d’angolo, Majer sfodera un tiro potente da 25 metri che Desplanches riesce appena a toccare prima che la palla finisca in rete. Tuttavia, l’arbitro Forneau annulla il gol per un fallo di Lochoshvili su Ceccaroni.

Otto minuti dopo, la Cremonese costruisce la migliore occasione da gol del primo tempo: un cross dalla destra di Zanimacchia trova Tsadjout, che di testa manda la palla fuori di poco.

Secondo Tempo: Resistenza del Palermo e Gol di Insigne

Nel secondo tempo, la Cremonese continua a spingere e va vicina al gol con Sernicola dopo soli 5 minuti, ma Desplanches si supera con una parata decisiva. Al 20′, il Palermo effettua il suo primo tiro in porta con Gomes, ma Fulignati è pronto a respingere.

Il gol decisivo arriva grazie a una rapida azione iniziata dallo stesso Desplanches, rifinita da Di Francesco e conclusa in rete da Insigne, entrato solo 7 minuti prima. Questo è il primo gol del Palermo in campionato e vale i primi 3 punti per i rosanero.

Nonostante una prestazione dominante da parte della Cremonese, è il Palermo a uscire vincitore, sfruttando l’unica vera occasione creata. Una vittoria che potrebbe dare una spinta morale significativa alla squadra, mentre la Cremonese deve fare i conti con una sconfitta amara, nonostante il buon gioco espresso.