L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby tra Palermo e FC Messina. Se il campionato fosse iniziato nel 2020, sarebbe uno scontro diretto per la vetta della classifica. Le due contendenti di domenica pomeriggio al «Barbera» sono le squadre che hanno raccolto più punti nel primo mese dell’anno. Dieci a testa, frutto per entrambe di tre vittorie e un pareggio, più di chiunque altro nel girone. Il Palermo segna di più (6 gol contro 5), ma i peloritani vantano una difesa impenetrabile, ancora a secco di reti subite dall’inizio del nuovo anno. Un’inversione di tendenza che ha portato i giallorossi al terzo posto in classifica, grazie anche alla striscia di tre successi consecutivi attualmente in corso. Numeri alla mano, nonostante in classifica ci siano dodici punti di distacco, quello tra Palermo e Fc Messina ha tutto per essere considerato uno scontro diretto. L’en-plein rosa è mancato solamente per colpa del pareggio in casa del San Tommaso, maturato nei minuti finali.