L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Licata. C’è qualche senatore che accusa un calo (Martin, Sforzini, Ricciardo), c’è Felici che non ha saltato una partita, c’ Silipo per il gol realizzato domenica scorsa merita la conferma, ci sono delle soluzioni per cui oggi allo stadio “Liotta” potremo vedere un Palermo diverso da quello che ha giocato domenica scorsa, con l’esclusione di Accardi, Vaccaro, Martin, Felici e Sforzini. Ovvero, mezza squadra.