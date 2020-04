L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prevalenza dell’e-commerce tra i negozianti. Troppa l’incertezza sulla riapertura dei negozi. Per tutti ci dovrà essere la garanzia di protezioni individuali e sarà necessario rispettare il distanziamento tra clienti ma, soprattutto per gli esercizi commerciali che vendono capi di vestiario e scarpe, ci sarà anche l’obbligo della sanificazione dei prodotti. Un’assurdità o quasi per Giuseppe Giglio, proprietario dell’omonima catena di negozi di abbigliamento a Palermo: «Se me lo avessero detto in tempi normali mi sarebbe sembrato uno scherzo – commenta – anche perché nessuno pensa a sterilizzare un pacco di pasta quando lo tocchiamo in un supermercato. Vorrei capire come si può sanificare una borsa di pelle, o un abito di tessuto delicato, senza danneggiarli. E poi c’è il capitolo delle mascherine e dei guanti: di che tipo dovranno essere e saremo noi a fornirli oppure ogni cliente dovrà esserne dotato? Mi sembra che ancora brancoliamo nel buio, da parte nostra ci adegueremo con buon senso e mi auguro che, quando arriveranno, le norme saranno chiare e senza interpretazioni che possano dare sfogo a contestazioni da parte delle autorità e degli stessi clienti».